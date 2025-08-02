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Сериалы
8.5
1
Огненный лис
Храбрый обитатель Камчатки спасает свою семью от грозных хищников
семейный, приключения, документальный
2024, Россия
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Рецензия
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7.9
2
Семь черных бумаг
Два мальчика из осетинского села подговаривают почтальона прятать «похоронки» во время ВОВ
военный
2024, Россия
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Рецензия
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7.7
3
Ненормальный
Музыкальная драма по реальным событиям о силе отцовской любви
драма, музыка
2024, Россия
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7.6
4
Майор Гром: Игра
Приключенческий экшн о супергерое из Санкт-Петербурга и его врагах
боевик, приключения
2024, Россия
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Рецензия
7.6
5
Подростки: Первая любовь
Романтическая история подростков из разных миров на фоне лихих 90-х
драма
2024, Россия
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7.6
6
Онегин
Экранизация знаменитой поэмы Пушкина с Виктором Добронравовым в главной роли
мелодрама
2024, Россия
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Билеты
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7.6
7
Мастер и Маргарита
Экранизация культового романа Михаила Булгакова с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь
драма, фэнтези
2024, Россия
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7.5
8
Лед 3
Продолжение спортивной мелодрамы с Александром Петровым
мелодрама, драма, спорт
2024, Россия
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7.5
9
Три Кота. Зимние каникулы
Захватывающие приключения Коржика, Карамельки и Компота в Северландии!
приключения, анимация, семейный
2024, Россия
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7.5
10
Северный полюс
Отважный экипаж первой атомной подлодки покоряет Арктику
приключения, драма
2024, Россия
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7.4
11
Федя. Народный футболист
История взлётов и падений звезды советского спорта
спорт, драма, биография
2024, Россия
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7.4
12
Последний день рождения
Психолог экспериментирует над семейной ячейкой, стремясь путем манипуляций создать счастье
триллер, драма
2024, Россия
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Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.4
13
Новый год в Берёзовке
Семейные проблемы и ограбление переплетаются в предновогодней суматохе
комедия, семейный
2024, Россия
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Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.4
14
Командир
Реальная история советского военного, который спас детей от террористов
биография, драма, боевик
2024, Россия
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Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.3
15
Затерянные
Таинственный городок не отпускает домой четверых приезжих мужчин
комедия, драма
2024, Россия
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Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.3
16
Тур с Иванушками
Три подруги решают исполнить мечту детства, чтобы отвлечься от проблем
комедия
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.3
17
Пальма 2
Медвежонок и овчарка против браконьеров в диком лесу
семейный, приключения
2024, Россия
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Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.2
18
Руки вверх!
История становления культовой группы «Руки Вверх!»
биография, комедия, музыка
2024, Россия
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Рецензия
Реклама 18+
•••
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.2
19
Сто лет тому вперед
Фантастический фильм с Александром Петровым и Константином Хабенским, основанный на повести Кира Булычева.
приключения, семейный, фантастика
2024, Россия
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Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.2
20
Лунтик. Возвращение домой
Друзья Лунтика помогают ему найти маму и вернуться на Луну
приключения, анимация, семейный
2024, Россия
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7.1
21
Встретимся вчера
Супруги на грани развода оказываются в петле времени в собственной квартире
драма, фантастика
2024, Россия
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Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.1
22
Мужское слово
Драма с Павлом Прилучным о силе отцовской любви
драма
2024, Россия
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Реклама 18+
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.1
23
9 секунд
Молодой матрос героически борется с пожаром на эсминце
драма
2024, Россия
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Реклама 18+
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7.1
24
Больше чем футбол
Группа спортсменов-индивидуалистов превращается в команду ради спасения больной девочки
спорт, драма
2024, Россия
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Билеты
7.1
25
7 дней, 7 ночей
Семейная комедия о путешествии в колоритную Армению
семейный, комедия
2024, Россия
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7.0
26
Где наши деньги?
Горе-грабители разыскивают большой куш и раскрывают подставу
комедия, криминал
2024, Россия
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7.0
27
Маме снова 17
Фантастическая комедия о перемещении во времени с Константином Крюковым и Светланой Ходченковой
комедия, фантастика
2024, Россия
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6.9
28
Манюня. Приключения в деревне
Удивительные деревенские приключения трёх закадычных подруг
приключения, комедия, семейный
2024, Россия
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6.9
29
Любовь зла
Комедия с Никитой Кологривым о харизматичном воре и его любовных передрягах
комедия
2024, Россия
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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6.9
30
Любви не бывает?
Романтическая комедия с Аней Чиповской о том, что от ненависти до любви недалеко
мелодрама, комедия
2024, Россия
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6.8
31
Выбери меня
Романтическая комедия о девушке, которая пытается отстоять своё право на счастье
комедия
2024, Россия
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6.8
32
Блиндаж
Военный фантастический фильм о русском и немце, которые перенеслись из современного мира в 1941 год
фантастика, военный
2024, Россия
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6.8
33
Неприличные гости
Комедия с Максимом Лагашкиным и Павлом Прилучным о пикантных сценах семейной жизни
комедия
2024, Россия
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6.7
34
Говорит земля!
Обаятельный шахтер спасает мир от экологической катастрофы
комедия
2024, Россия
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Реклама 18+
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6.7
35
Роднина
История легендарной фигуристки: от болезненной девочки до олимпийской чемпионки
спорт, биография
2024, Россия
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6.7
36
Домовенок Кузя
Озорной домовёнок сбегает из волшебного мира в человеческий
комедия, семейный
2024, Россия
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Реклама 18+
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6.6
37
Позывной "Пассажир"
Военная драма с Антоном Шагиным о семейных узах
драма
2024, Россия
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Реклама 18+
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6.6
38
Я — медведь
Добрая комедия с Агатой Муцениеце о неожиданном питомце, изменившем жизнь всей семьи
семейный
2024, Россия
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Билеты
Реклама 18+
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6.5
39
Постучись в мою Тверь
Звёздный дуэт Павла Прилучного и Марии Горбань в деревенской истории любви
комедия, драма, мелодрама
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
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6.5
40
Почему ты?
Мелодрама о страшной силе любви
мелодрама, драма
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
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6.5
41
Огниво
Семейное фэнтези о находчивом герое и его чудо-коне
приключения, фэнтези
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
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6.4
42
Манюня: Приключения в Москве
Комедия о приключениях озорной девчонки в большом городе
комедия
2024, Россия
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Билеты
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.4
43
Беляковы в отпуске
Комедия с Сергеем Светлаковым о приключениях русских в Турции
комедия
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.4
44
Непослушники
Комедия с Гошей Куценко о перевоспитании «трудных» детей
комедия
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
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РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.4
45
Конец славы
Комедия Марюса Вайсберга с Павлом Деревянко в главной роли
комедия
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
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6.3
46
Иван Царевич и Серый Волк 6
Иван и его верные друзья встречают героев русских сказок и спасают мир от злого волшебника
приключения, анимация, фэнтези
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
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6.1
47
Екатерина Великая
Историческая драма о русской императрице с Анной Михалковой
биография, исторический
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
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6.1
48
Водитель-олигарх
Комедия с Павлом Прилучным об эксцентричном мажоре
комедия
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
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6.0
49
Ёлки 11
комедия
2024, Россия
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Билеты
Реклама 18+
•••
✕
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6.0
50
Обе две
Дерзкая девочка-подросток и её романтичная тётя отправляются в неожиданное путешествие
комедия
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
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5.9
51
Три богатыря. Ни дня без подвига
Три увлекательных истории из жизни любимых героев!
анимация, приключения, фэнтези
2024, Россия
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5.8
52
Василий
Скромный учитель ОБЖ спасает брата-авантюриста от мексиканской мафии
комедия
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
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5.8
53
Домовой
Осиротевшие брат с сестрой сталкиваются с древним злом в доме приёмных родителей
фэнтези, ужасы
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
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5.7
54
Пираты галактики Барракуда
Инопланетянин и обычные школьники спасают мир от космической угрозы
фантастика, приключения
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
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5.7
55
Баба Яга спасает новый год
Учёный и колдунья противостоят злой Снежной Королеве
семейный, приключения
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
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5.6
56
Кинопленка №8
драма
2024, Россия
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•••
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5.5
57
Адам и Ева
Романтическая комедия с Полиной Максимовой о последних людях на Земле
комедия, мелодрама
2024, Россия
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Рецензия
Реклама 18+
•••
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5.3
58
Золото Умальты
Вестерн о самом громком ограблении XX века
приключения, драма, вестерн
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
✕
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5.1
59
Один день в Стамбуле
Новая комедия со звёздами «Квартета И»
комедия
2024, Россия
Оцените
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Реклама 18+
•••
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5.0
60
Зять
Комедия с Дмитрием Нагиевым о том, что любви все возрасты покорны
комедия, драма, мелодрама
2024, Россия
Оцените
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Реклама 18+
•••
✕
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5.0
61
Последний Ронин
Одинокий мститель и девочка-подросток борются за выживание в постапокалиптическом мире
фантастика, приключения
2024, Россия
Оцените
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Реклама 18+
•••
✕
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4.9
62
Возвращение попугая Кеши
Учитель географии и говорящий попугай помогают друг другу вернуть любимых
комедия
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
✕
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4.9
63
Летучий корабль
Семейное фэнтези с Полиной Гагариной и Андреем Бурковским по мотивам известного мультфильма
сказка
2024, Россия
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Билеты
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•••
✕
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4.8
64
Не одна дома
Комедия с Миланой Хаметовой о девочке, которая противостоит няне-обманщице
комедия
2024, Россия
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Реклама 18+
•••
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4.4
65
Звезды в Сибири
Знаменитости меняют московский гламур на сибирскую суровую реальность
комедия
2024, Россия
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Билеты
Реклама 18+
•••
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4.1
66
Братья
Дикая комедия о непутёвом «брате» Филиппа Киркорова
комедия
2024, Россия
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3.9
67
Самая большая луна
Фантастический экшн о людях со сверхспособностями
фантастика, боевик
2024, Россия
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3.5
68
Василиса и хранители времени
Семейное фэнтези о противостоянии юной волшебницы и звезды соцсетей
фэнтези, приключения, семейный
2024, Россия
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2.4
69
Мой любимый чемпион
Трогательный семейный фильм о дружбе 13-летней девочки и коня
приключения, семейный
2024, Россия
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