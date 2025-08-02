Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия 2024

Рейтинг российских фильмов 2024 года

Огненный лис 8.5
1 Огненный лис Храбрый обитатель Камчатки спасает свою семью от грозных хищников
семейный, приключения, документальный 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Семь черных бумаг 7.9
2 Семь черных бумаг Два мальчика из осетинского села подговаривают почтальона прятать «похоронки» во время ВОВ
военный 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Ненормальный 7.7
3 Ненормальный Музыкальная драма по реальным событиям о силе отцовской любви
драма, музыка 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Майор Гром: Игра 7.6
4 Майор Гром: Игра Приключенческий экшн о супергерое из Санкт-Петербурга и его врагах
боевик, приключения 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Подростки: Первая любовь 7.6
5 Подростки: Первая любовь Романтическая история подростков из разных миров на фоне лихих 90-х
драма 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Онегин 7.6
6 Онегин Экранизация знаменитой поэмы Пушкина с Виктором Добронравовым в главной роли
мелодрама 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Билеты
Мастер и Маргарита 7.6
7 Мастер и Маргарита Экранизация культового романа Михаила Булгакова с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь
драма, фэнтези 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Лед 3 7.5
8 Лед 3 Продолжение спортивной мелодрамы с Александром Петровым
мелодрама, драма, спорт 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Три Кота. Зимние каникулы 7.5
9 Три Кота. Зимние каникулы Захватывающие приключения Коржика, Карамельки и Компота в Северландии!
приключения, анимация, семейный 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Билеты
Северный полюс 7.5
10 Северный полюс Отважный экипаж первой атомной подлодки покоряет Арктику
приключения, драма 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Федя. Народный футболист 7.4
11 Федя. Народный футболист История взлётов и падений звезды советского спорта
спорт, драма, биография 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Последний день рождения 7.4
12 Последний день рождения Психолог экспериментирует над семейной ячейкой, стремясь путем манипуляций создать счастье
триллер, драма 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Новый год в Берёзовке 7.4
13 Новый год в Берёзовке Семейные проблемы и ограбление переплетаются в предновогодней суматохе
комедия, семейный 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Командир 7.4
14 Командир Реальная история советского военного, который спас детей от террористов
биография, драма, боевик 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Затерянные 7.3
15 Затерянные Таинственный городок не отпускает домой четверых приезжих мужчин
комедия, драма 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Тур с Иванушками 7.3
16 Тур с Иванушками Три подруги решают исполнить мечту детства, чтобы отвлечься от проблем
комедия 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Пальма 2 7.3
17 Пальма 2 Медвежонок и овчарка против браконьеров в диком лесу
семейный, приключения 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Руки вверх! 7.2
18 Руки вверх! История становления культовой группы «Руки Вверх!»
биография, комедия, музыка 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Сто лет тому вперед 7.2
19 Сто лет тому вперед Фантастический фильм с Александром Петровым и Константином Хабенским, основанный на повести Кира Булычева.
приключения, семейный, фантастика 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Лунтик. Возвращение домой 7.2
20 Лунтик. Возвращение домой Друзья Лунтика помогают ему найти маму и вернуться на Луну
приключения, анимация, семейный 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Встретимся вчера 7.1
21 Встретимся вчера Супруги на грани развода оказываются в петле времени в собственной квартире
драма, фантастика 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Мужское слово 7.1
22 Мужское слово Драма с Павлом Прилучным о силе отцовской любви
драма 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
9 секунд 7.1
23 9 секунд Молодой матрос героически борется с пожаром на эсминце
драма 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Больше чем футбол 7.1
24 Больше чем футбол Группа спортсменов-индивидуалистов превращается в команду ради спасения больной девочки
спорт, драма 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Билеты
7 дней, 7 ночей 7.1
25 7 дней, 7 ночей Семейная комедия о путешествии в колоритную Армению
семейный, комедия 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Где наши деньги? 7.0
26 Где наши деньги? Горе-грабители разыскивают большой куш и раскрывают подставу
комедия, криминал 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Маме снова 17 7.0
27 Маме снова 17 Фантастическая комедия о перемещении во времени с Константином Крюковым и Светланой Ходченковой
комедия, фантастика 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Манюня. Приключения в деревне 6.9
28 Манюня. Приключения в деревне Удивительные деревенские приключения трёх закадычных подруг
приключения, комедия, семейный 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Любовь зла 6.9
29 Любовь зла Комедия с Никитой Кологривым о харизматичном воре и его любовных передрягах
комедия 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Любви не бывает? 6.9
30 Любви не бывает? Романтическая комедия с Аней Чиповской о том, что от ненависти до любви недалеко
мелодрама, комедия 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Выбери меня 6.8
31 Выбери меня Романтическая комедия о девушке, которая пытается отстоять своё право на счастье
комедия 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Блиндаж 6.8
32 Блиндаж Военный фантастический фильм о русском и немце, которые перенеслись из современного мира в 1941 год
фантастика, военный 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Неприличные гости 6.8
33 Неприличные гости Комедия с Максимом Лагашкиным и Павлом Прилучным о пикантных сценах семейной жизни
комедия 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Говорит земля! 6.7
34 Говорит земля! Обаятельный шахтер спасает мир от экологической катастрофы
комедия 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Роднина 6.7
35 Роднина История легендарной фигуристки: от болезненной девочки до олимпийской чемпионки
спорт, биография 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Домовенок Кузя 6.7
36 Домовенок Кузя Озорной домовёнок сбегает из волшебного мира в человеческий
комедия, семейный 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Позывной "Пассажир" 6.6
37 Позывной "Пассажир" Военная драма с Антоном Шагиным о семейных узах
драма 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Я — медведь 6.6
38 Я — медведь Добрая комедия с Агатой Муцениеце о неожиданном питомце, изменившем жизнь всей семьи
семейный 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Билеты
Постучись в мою Тверь 6.5
39 Постучись в мою Тверь Звёздный дуэт Павла Прилучного и Марии Горбань в деревенской истории любви
комедия, драма, мелодрама 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Почему ты? 6.5
40 Почему ты? Мелодрама о страшной силе любви
мелодрама, драма 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Огниво 6.5
41 Огниво Семейное фэнтези о находчивом герое и его чудо-коне
приключения, фэнтези 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Манюня: Приключения в Москве 6.4
42 Манюня: Приключения в Москве Комедия о приключениях озорной девчонки в большом городе
комедия 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Билеты
Беляковы в отпуске 6.4
43 Беляковы в отпуске Комедия с Сергеем Светлаковым о приключениях русских в Турции
комедия 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Непослушники 6.4
44 Непослушники Комедия с Гошей Куценко о перевоспитании «трудных» детей
комедия 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Конец славы 6.4
45 Конец славы Комедия Марюса Вайсберга с Павлом Деревянко в главной роли
комедия 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Иван Царевич и Серый Волк 6 6.3
46 Иван Царевич и Серый Волк 6 Иван и его верные друзья встречают героев русских сказок и спасают мир от злого волшебника
приключения, анимация, фэнтези 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Екатерина Великая 6.1
47 Екатерина Великая Историческая драма о русской императрице с Анной Михалковой
биография, исторический 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Водитель-олигарх 6.1
48 Водитель-олигарх Комедия с Павлом Прилучным об эксцентричном мажоре
комедия 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Ёлки 11 6.0
49 Ёлки 11
комедия 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Билеты
Обе две 6.0
50 Обе две Дерзкая девочка-подросток и её романтичная тётя отправляются в неожиданное путешествие
комедия 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Три богатыря. Ни дня без подвига 5.9
51 Три богатыря. Ни дня без подвига Три увлекательных истории из жизни любимых героев!
анимация, приключения, фэнтези 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Василий 5.8
52 Василий Скромный учитель ОБЖ спасает брата-авантюриста от мексиканской мафии
комедия 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Домовой 5.8
53 Домовой Осиротевшие брат с сестрой сталкиваются с древним злом в доме приёмных родителей
фэнтези, ужасы 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Пираты галактики Барракуда 5.7
54 Пираты галактики Барракуда Инопланетянин и обычные школьники спасают мир от космической угрозы
фантастика, приключения 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Баба Яга спасает новый год 5.7
55 Баба Яга спасает новый год Учёный и колдунья противостоят злой Снежной Королеве
семейный, приключения 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Кинопленка №8 5.6
56 Кинопленка №8
драма 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Адам и Ева 5.5
57 Адам и Ева Романтическая комедия с Полиной Максимовой о последних людях на Земле
комедия, мелодрама 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Золото Умальты 5.3
58 Золото Умальты Вестерн о самом громком ограблении XX века
приключения, драма, вестерн 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Один день в Стамбуле 5.1
59 Один день в Стамбуле Новая комедия со звёздами «Квартета И»
комедия 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Зять 5.0
60 Зять Комедия с Дмитрием Нагиевым о том, что любви все возрасты покорны
комедия, драма, мелодрама 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Последний Ронин 5.0
61 Последний Ронин Одинокий мститель и девочка-подросток борются за выживание в постапокалиптическом мире
фантастика, приключения 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Возвращение попугая Кеши 4.9
62 Возвращение попугая Кеши Учитель географии и говорящий попугай помогают друг другу вернуть любимых
комедия 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Летучий корабль 4.9
63 Летучий корабль Семейное фэнтези с Полиной Гагариной и Андреем Бурковским по мотивам известного мультфильма
сказка 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Билеты
Не одна дома 4.8
64 Не одна дома Комедия с Миланой Хаметовой о девочке, которая противостоит няне-обманщице
комедия 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Звезды в Сибири 4.4
65 Звезды в Сибири Знаменитости меняют московский гламур на сибирскую суровую реальность
комедия 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Билеты
Братья 4.1
66 Братья Дикая комедия о непутёвом «брате» Филиппа Киркорова
комедия 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Самая большая луна 3.9
67 Самая большая луна Фантастический экшн о людях со сверхспособностями
фантастика, боевик 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Василиса и хранители времени 3.5
68 Василиса и хранители времени Семейное фэнтези о противостоянии юной волшебницы и звезды соцсетей
фэнтези, приключения, семейный 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Билеты
Мой любимый чемпион 2.4
69 Мой любимый чемпион Трогательный семейный фильм о дружбе 13-летней девочки и коня
приключения, семейный 2024, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Билеты
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
787
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
506
Чебурашка 2 1 января 2026
120
Фантастическая четверка: Первые шаги 2 августа 2025
112
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
88
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Меня зовут Любовь
8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм
8.8
Как приручить дракона
8.7
Унесенные призраками
8.7
Кейпоп-охотницы на демонов
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Фиолетовый платок, который все испортил: в «Великолепном веке» красиво — но историки хватаются за голову
Ди Каприо был не сумасшедшим? Разбираем загадку последней сцены «Острова проклятых» — ее поняли лишь единицы
От режиссера «Голодных игр» и «Я — легенда»: вышел новый трейлер самой жестокой экранизации Кинга (один шаг — и ты труп)
Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше