Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия 2021

Рейтинг российских фильмов 2021 года

Чемпион мира
1 Чемпион мира
драма 2021, Россия
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
2 Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный 2021, Россия
8.2
Оцените
Непослушник
3 Непослушник
комедия 2021, Россия
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Шугалей 3
4 Шугалей 3
боевик 2021, Россия
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Майор Гром: Чумной Доктор
5 Майор Гром: Чумной Доктор
фантастика, драма, боевик 2021, Россия
8.0
Оцените
Гранит
6 Гранит
боевик 2021, Россия
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Свингеры
7 Свингеры
комедия, мелодрама 2021, Россия
7.9
Оцените
Белый снег
8 Белый снег
драма, спорт, биография 2021, Россия
7.8
Оцените
Кощей. Начало
9 Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный 2021, Россия
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Летчик
10 Летчик
военный, биография, драма, исторический 2021, Россия
7.6
Оцените
Девятаев
11 Девятаев
военный, биография 2021, Россия
7.6
Оцените
Батя
12 Батя
комедия, драма 2021, Россия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Пара из будущего
13 Пара из будущего
комедия, мелодрама, фантастика 2021, Россия
7.4
Оцените
Петровы в гриппе
14 Петровы в гриппе
драма 2021, Россия / Франция / Швейцария
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Три богатыря и Конь на троне
15 Три богатыря и Конь на троне
анимация, детский, приключения, семейный 2021, Россия
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Медея
16 Медея
драма 2021, Россия
6.4
Оцените
Маленький воин
17 Маленький воин
комедия 2021, Россия
6.3
Оцените
Соври мне правду
18 Соври мне правду
триллер, драма 2021, Россия
5.8
Оцените
Разжимая кулаки
19 Разжимая кулаки
драма 2021, Россия
5.2
Оцените
БУМЕРанг
20 БУМЕРанг
комедия 2021, Россия
5.2
Оцените
Прабабушка легкого поведения. Начало
21 Прабабушка легкого поведения. Начало
комедия 2021, Россия
5.1
Оцените
Елки 8
22 Елки 8
комедия 2021, Россия
4.8
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Приложение киноафиши