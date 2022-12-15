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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия 2019

Рейтинг российских фильмов 2019 года

Холоп
1 Холоп
комедия 2019, Россия
8.4
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Где ты, Адам?
2 Где ты, Адам?
документальный 2019, Россия
8.0
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Ржев
3 Ржев
военный, драма 2019, Россия
8.0
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Балканский рубеж
4 Балканский рубеж
боевик, драма, военный 2019, Россия / Сербия
7.8
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Кома
5 Кома
фантастика, боевик, приключения 2019, Россия
7.8
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Сестренка
6 Сестренка
военный, драма 2019, Россия
7.8
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Фиксики против кработов
7 Фиксики против кработов
анимация, детский 2019, Россия
7.8
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Домовой
8 Домовой
комедия, фэнтези, семейный 2019, Россия
7.6
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Союз спасения
9 Союз спасения
драма, исторический, приключения 2019, Россия
7.6
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Непосредственно Каха
10 Непосредственно Каха
комедия 2019, Россия
7.6
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Лев Яшин. Вратарь моей мечты
11 Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, спорт, драма 2019, Россия
7.4
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Текст
12 Текст
драма 2019, Россия
7.4
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Снежная королева: Зазеркалье
13 Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези 2019, Россия
7.2
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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
14 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
комедия 2019, Россия
7.2
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Громкая связь
15 Громкая связь
драма, комедия 2019, Россия
7.2
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Девятая
16 Девятая
триллер, драма, боевик, детектив 2019, Россия
7.0
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Дикая лига
17 Дикая лига
спорт, исторический, драма 2019, Россия
7.0
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Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
18 Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
комедия 2019, Россия
6.9
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Иван Царевич и Серый Волк 4
19 Иван Царевич и Серый Волк 4
анимация, детский 2019, Россия
6.9
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Одесса
20 Одесса
драма, комедия 2019, Россия
6.6
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Яга: Кошмар темного леса
21 Яга: Кошмар темного леса
ужасы, фэнтези, мистика 2019, Россия
6.5
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Герой
22 Герой
боевик, триллер 2019, Россия
6.5
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Давай разведемся
23 Давай разведемся
комедия 2019, Россия
6.5
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Зима
24 Зима
драма 2019, Россия
6.5
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Тайна печати дракона
25 Тайна печати дракона
приключения, фэнтези 2019, Россия / Китай
6.4
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Пиковая дама. Зазеркалье
26 Пиковая дама. Зазеркалье
триллер, ужасы 2019, Россия
6.4
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Алла Пугачева. Тот самый концерт
27 Алла Пугачева. Тот самый концерт
мюзикл, концерт 2019, Россия
6.4
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Робо
28 Робо
фантастика, семейный 2019, Россия
6.1
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Аванпост
29 Аванпост
фантастика, триллер 2019, Россия
5.9
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Семь ужинов
30 Семь ужинов
мелодрама, комедия 2019, Россия
5.8
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Верность
31 Верность
драма 2019, Россия
5.8
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Братство
32 Братство
военный, драма 2019, Россия
5.8
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Эбигейл
33 Эбигейл
фэнтези 2019, Россия
5.7
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Любовницы
34 Любовницы
комедия 2019, Россия
5.7
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Трезвый водитель
35 Трезвый водитель
комедия, приключения 2019, Россия
5.6
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Спасти Ленинград
36 Спасти Ленинград
драма, исторический 2019, Россия
5.0
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Девушки бывают разные
37 Девушки бывают разные
комедия 2019, Россия
5.0
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Миллиард
38 Миллиард
боевик, криминал 2019, Россия
4.1
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Рассвет
39 Рассвет
ужасы 2019, Россия
3.5
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