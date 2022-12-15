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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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1
Т-34
военный, боевик, приключения
2018, Россия
8.2
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2
Непрощенный
драма
2018, Россия
8.1
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3
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал
2018, Россия
7.9
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4
Три богатыря и наследница престола
анимация, приключения, семейный
2018, Россия
7.9
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5
Тренер
спорт, драма
2018, Россия
7.7
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6
Грех
драма, биография, исторический
2018, Россия / Италия
7.7
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7
Без меня
мелодрама
2018, Россия
7.7
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8
Гоголь. Страшная месть
драма, исторический, мистика
2018, Россия
7.5
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9
Тобол
драма, исторический
2018, Россия
7.5
Оцените
10
Временные трудности
драма
2018, Россия
7.5
Оцените
11
Завод
драма
2018, Россия / Франция
7.5
Оцените
12
Собибор
военный, драма
2018, Россия
7.5
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13
Лето
биография, драма, мюзикл
2018, Россия
7.4
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14
История одного назначения
биография, исторический
2018, Россия
7.3
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15
Я худею
комедия
2018, Россия
7.3
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16
О чем говорят мужчины. Продолжение
комедия
2018, Россия
7.3
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17
Несокрушимый
военный, драма
2018, Россия
7.1
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18
Русалка. Озеро мертвых
ужасы
2018, Россия
7.1
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19
Ночная смена
комедия
2018, Россия
7.1
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20
Гоголь. Вий
мистика, драма, исторический
2018, Россия
6.9
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21
Елки Последние
комедия, семейный
2018, Россия
6.8
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22
Два хвоста
анимация, детский
2018, Россия
6.7
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23
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
комедия
2018, Россия
6.5
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24
Днюха!
комедия
2018, Россия
6.3
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25
Селфи
драма, триллер
2018, Россия
6.3
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26
Черновик
боевик, фэнтези
2018, Россия
6.2
Оцените
27
Как я стал русским
комедия
2018, Россия
6.2
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28
На районе
драма
2018, Россия
5.7
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29
Танки
биография, военный, исторический
2018, Россия
5.6
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30
Все или ничего
боевик, комедия
2018, Россия
5.3
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31
Вечная жизнь Александра Христофорова
комедия, приключения
2018, Россия
4.9
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32
СуперБобровы: Народные мстители
комедия, фантастика
2018, Россия
4.7
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33
На Париж
военный, драма
2018, Россия
3.8
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34
Крымский мост. Сделано с любовью!
комедия, мелодрама
2018, Россия
3.4
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35
Только не они
комедия
2018, Россия
3.2
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36
Zомбоящик
комедия
2018, Россия
2.3
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