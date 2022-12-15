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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия 2018

Рейтинг российских фильмов 2018 года

Т-34
1 Т-34
военный, боевик, приключения 2018, Россия
8.2
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Непрощенный
2 Непрощенный
драма 2018, Россия
8.1
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Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
3 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал 2018, Россия
7.9
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Три богатыря и наследница престола
4 Три богатыря и наследница престола
анимация, приключения, семейный 2018, Россия
7.9
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Тренер
5 Тренер
спорт, драма 2018, Россия
7.7
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Грех
6 Грех
драма, биография, исторический 2018, Россия / Италия
7.7
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Без меня
7 Без меня
мелодрама 2018, Россия
7.7
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Гоголь. Страшная месть
8 Гоголь. Страшная месть
драма, исторический, мистика 2018, Россия
7.5
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Тобол
9 Тобол
драма, исторический 2018, Россия
7.5
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Временные трудности
10 Временные трудности
драма 2018, Россия
7.5
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Завод
11 Завод
драма 2018, Россия / Франция
7.5
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Собибор
12 Собибор
военный, драма 2018, Россия
7.5
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Лето
13 Лето
биография, драма, мюзикл 2018, Россия
7.4
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История одного назначения
14 История одного назначения
биография, исторический 2018, Россия
7.3
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Я худею
15 Я худею
комедия 2018, Россия
7.3
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О чем говорят мужчины. Продолжение
16 О чем говорят мужчины. Продолжение
комедия 2018, Россия
7.3
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Несокрушимый
17 Несокрушимый
военный, драма 2018, Россия
7.1
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Русалка. Озеро мертвых
18 Русалка. Озеро мертвых
ужасы 2018, Россия
7.1
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Ночная смена
19 Ночная смена
комедия 2018, Россия
7.1
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Гоголь. Вий
20 Гоголь. Вий
мистика, драма, исторический 2018, Россия
6.9
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Елки Последние
21 Елки Последние
комедия, семейный 2018, Россия
6.8
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Два хвоста
22 Два хвоста
анимация, детский 2018, Россия
6.7
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Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
23 Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
комедия 2018, Россия
6.5
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Днюха!
24 Днюха!
комедия 2018, Россия
6.3
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Селфи
25 Селфи
драма, триллер 2018, Россия
6.3
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Черновик
26 Черновик
боевик, фэнтези 2018, Россия
6.2
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Как я стал русским
27 Как я стал русским
комедия 2018, Россия
6.2
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На районе
28 На районе
драма 2018, Россия
5.7
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Танки
29 Танки
биография, военный, исторический 2018, Россия
5.6
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Все или ничего
30 Все или ничего
боевик, комедия 2018, Россия
5.3
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Вечная жизнь Александра Христофорова
31 Вечная жизнь Александра Христофорова
комедия, приключения 2018, Россия
4.9
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СуперБобровы: Народные мстители
32 СуперБобровы: Народные мстители
комедия, фантастика 2018, Россия
4.7
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На Париж
33 На Париж
военный, драма 2018, Россия
3.8
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Крымский мост. Сделано с любовью!
34 Крымский мост. Сделано с любовью!
комедия, мелодрама 2018, Россия
3.4
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Только не они
35 Только не они
комедия 2018, Россия
3.2
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Zомбоящик
36 Zомбоящик
комедия 2018, Россия
2.3
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