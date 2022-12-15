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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия 2017

Рейтинг российских фильмов 2017 года

Движение вверх
1 Движение вверх
спорт, драма 2017, Россия
8.3
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Салют-7
2 Салют-7
драма, исторический 2017, Россия
8.2
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Время первых
3 Время первых
драма, исторический 2017, Россия
8.0
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Лёд
4 Лёд
мелодрама 2017, Россия
8.0
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Последний богатырь
5 Последний богатырь
семейный, комедия 2017, Россия
7.9
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Аритмия
6 Аритмия
драма, мелодрама 2017, Россия
7.9
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Долгая дорога домой
7 Долгая дорога домой
триллер, драма, мистика 2017, Россия
7.7
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Фиксики. Большой секрет
8 Фиксики. Большой секрет
анимация, детский, семейный, приключения 2017, Россия
7.7
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Матильда
9 Матильда
драма, биография, триллер 2017, Россия
7.7
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Легенда о Коловрате
10 Легенда о Коловрате
приключения, фэнтези, исторический 2017, Россия
7.6
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Три богатыря и принцесса Египта
11 Три богатыря и принцесса Египта
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.6
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Кухня. Последняя битва
12 Кухня. Последняя битва
комедия 2017, Россия
7.5
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Сказ о Петре и Февронии
13 Сказ о Петре и Февронии
анимация, детский, приключения 2017, Россия
7.5
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Большой
14 Большой
драма, балет 2017, Россия
7.5
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Защитники
15 Защитники
боевик, фантастика 2017, Россия
7.4
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Смешарики. Дежавю
16 Смешарики. Дежавю
анимация, приключения, детский 2017, Россия
7.4
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Нелюбовь
17 Нелюбовь
драма 2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.4
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Скиф
18 Скиф
драма, исторический, фэнтези 2017, Россия
7.3
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Притяжение
19 Притяжение
фантастика, мелодрама 2017, Россия
7.3
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Про любовь. Только для взрослых
20 Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама 2017, Россия
7.1
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Гоголь. Начало
21 Гоголь. Начало
драма, мистика 2017, Россия
7.1
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Крым
22 Крым
драма 2017, Россия
7.1
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Карп отмороженный
23 Карп отмороженный
драма, комедия 2017, Россия
7.0
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Довлатов
24 Довлатов
драма, биография 2017, Россия
7.0
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Каникулы президента
25 Каникулы президента
комедия 2017, Россия
6.8
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Птица
26 Птица
мелодрама 2017, Россия
6.8
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Три дня до весны
27 Три дня до весны
драма, военный, детектив 2017, Россия
6.8
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Напарник
28 Напарник
комедия, приключения 2017, Россия
6.7
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Бабушка легкого поведения
29 Бабушка легкого поведения
комедия 2017, Россия
6.7
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Невеста
30 Невеста
ужасы, триллер, мистика 2017, Россия
6.4
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Гуляй, Вася!
31 Гуляй, Вася!
комедия 2017, Россия
6.3
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Елки новые
32 Елки новые
комедия, семейный 2017, Россия
6.2
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За гранью реальности
33 За гранью реальности
боевик, приключения, фантастика 2017, Россия
6.2
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Рубеж
34 Рубеж
фантастика, исторический, приключения 2017, Россия
6.1
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Везучий случай
35 Везучий случай
комедия 2017, Россия
5.6
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Женщины против мужчин: Крымские каникулы
36 Женщины против мужчин: Крымские каникулы
комедия 2017, Россия
4.5
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Ограбление по-американски
37 Ограбление по-американски
триллер 2017, США / Россия
3.7
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