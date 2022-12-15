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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия 2016

Рейтинг российских фильмов 2016 года

28 панфиловцев
1 28 панфиловцев
военный, драма 2016, Россия
8.2
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Молот
2 Молот
драма, спорт 2016, Россия
8.1
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Землетрясение
3 Землетрясение
драма 2016, Россия
7.9
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Экипаж
4 Экипаж
драма, приключения, триллер 2016, Россия
7.8
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После тебя
5 После тебя
драма 2016, Россия
7.7
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Ледокол
6 Ледокол
драма 2016, Россия
7.7
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Любовь с ограничениями
7 Любовь с ограничениями
комедия, мелодрама 2016, Россия
7.6
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Ученик
8 Ученик
драма 2016, Россия
7.5
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Эластико
9 Эластико
криминал, спорт, мелодрама 2016, Россия
7.5
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Дуэлянт
10 Дуэлянт
драма 2016, Россия
7.4
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Рай
11 Рай
драма 2016, Россия / Германия
7.4
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Любовь прет-а-порте
12 Любовь прет-а-порте
комедия 2016, Россия / Италия
7.4
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#Все_исправить!?!
13 #Все_исправить!?!
комедия, мюзикл 2016, Россия
7.4
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Монах и бес
14 Монах и бес
фантастика, комедия 2016, Россия
7.4
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Коллектор
15 Коллектор
криминал, драма 2016, Россия
7.1
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Взломать блогеров
16 Взломать блогеров
приключения, семейный 2016, Россия
7.0
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Ёлки 5
17 Ёлки 5
комедия, мелодрама 2016, Россия
6.9
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Снежная королева 3: огонь и лед
18 Снежная королева 3: огонь и лед
анимация, детский 2016, Россия
6.9
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Три богатыря и Морской царь
19 Три богатыря и Морской царь
комедия, анимация, приключения 2016, Россия
6.8
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Дед Мороз: Битва Магов
20 Дед Мороз: Битва Магов
приключения, семейный, фэнтези 2016, Россия
6.1
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День выборов 2
21 День выборов 2
комедия 2016, Россия
6.1
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Жених
22 Жених
комедия 2016, Россия
5.6
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СуперБобровы
23 СуперБобровы
комедия, семейный 2016, Россия
5.2
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Викинг
24 Викинг
исторический, драма 2016, Россия
5.2
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Пятница
25 Пятница
комедия 2016, Россия
5.0
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