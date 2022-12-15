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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия 2014

Рейтинг российских фильмов 2014 года

Дурак
1 Дурак
драма 2014, Россия
7.9
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Василиса
2 Василиса
мелодрама, исторический 2014, Россия
7.9
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Территория
3 Территория
драма, приключения 2014, Россия
7.7
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Кухня в Париже
4 Кухня в Париже
комедия 2014, Россия
7.5
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Батальонъ
5 Батальонъ
военный, мелодрама, исторический, драма 2014, Россия
6.8
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Газгольдер: Фильм
6 Газгольдер: Фильм
криминал, боевик 2014, Россия
6.7
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Левиафан
7 Левиафан
драма 2014, Россия
6.6
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Чемпионы
8 Чемпионы
спорт, драма 2014, Россия
6.6
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Солнечный удар
9 Солнечный удар
драма 2014, Россия
6.5
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Быстрее, чем кролики
10 Быстрее, чем кролики
комедия 2014, Россия
6.2
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Все и сразу
11 Все и сразу
комедия 2014, Россия
6.1
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Вий 3D
12 Вий 3D
приключения, триллер, фэнтези 2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.8
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Три богатыря. Ход конем
13 Три богатыря. Ход конем
анимация 2014, Россия
5.7
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8 новых свиданий
14 8 новых свиданий
комедия 2014, Россия
5.5
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Ёлки 1914
15 Ёлки 1914
комедия 2014, Россия
5.4
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Легок на помине
16 Легок на помине
фантастика, комедия 2014, Россия
5.4
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Друзья друзей
17 Друзья друзей
комедия 2014, Россия
5.1
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Скорый
18 Скорый "Москва-Россия"
комедия, приключения 2014, Россия
4.8
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Выпускной
19 Выпускной
комедия, приключения 2014, Россия
4.5
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Горько! 2
20 Горько! 2
комедия 2014, Россия
4.5
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Корпоратив
21 Корпоратив
комедия 2014, Россия
3.8
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Кавказская пленница!
22 Кавказская пленница!
комедия 2014, Россия
1.5
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9.0
Король Лев
9.0
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