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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия 2013

Рейтинг российских фильмов 2013 года

Метро
1 Метро
боевик, драма, триллер 2013, Россия
7.6
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Поддубный
2 Поддубный
драма, исторический 2013, Россия
7.5
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В спорте только девушки
3 В спорте только девушки
комедия, спорт 2013, Россия
7.4
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Околофутбола
4 Околофутбола
драма 2013, Россия
7.4
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Гагарин. Первый в космосе
5 Гагарин. Первый в космосе
исторический, драма, биография 2013, Россия
7.3
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Географ глобус пропил
6 Географ глобус пропил
драма 2013, Россия
7.0
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Тайна перевала Дятлова
7 Тайна перевала Дятлова
ужасы, триллер 2013, Россия / США
6.8
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Ёлки 3
8 Ёлки 3
комедия 2013, Россия
6.8
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Любовь в большом городе 3
9 Любовь в большом городе 3
комедия 2013, Россия
6.8
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Иван Царевич и Серый Волк 2
10 Иван Царевич и Серый Волк 2
анимация 2013, Россия
6.5
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Горько!
11 Горько!
приключения, комедия 2013, Россия
6.5
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Трудно быть Богом
12 Трудно быть Богом
фантастика 2013, Россия
5.8
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Остров везения
13 Остров везения
комедия 2013, Россия
5.0
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Сталинград
14 Сталинград
драма, военный 2013, Россия
4.8
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Что творят мужчины!
15 Что творят мужчины!
комедия 2013, Россия
4.7
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Темный мир: Равновесие
16 Темный мир: Равновесие
фэнтези 2013, Россия
3.9
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Черная роза
17 Черная роза
боевик 2013, США / Россия
2.0
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