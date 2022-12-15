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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия 2012

Рейтинг российских фильмов 2012 года

Легенда №17
1 Легенда №17
биография, спорт 2012, Россия
8.2
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Духless
2 Духless
драма 2012, Россия
7.3
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С новым годом, мамы!
3 С новым годом, мамы!
семейный, комедия 2012, Россия
7.1
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Няньки
4 Няньки
комедия 2012, Россия
7.1
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Август. Восьмого
5 Август. Восьмого
драма, военный 2012, Россия
7.0
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8 первых свиданий
6 8 первых свиданий
комедия 2012, Россия
6.9
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Дублер
7 Дублер
комедия 2012, Россия
6.8
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Тот еще Карлосон!
8 Тот еще Карлосон!
комедия 2012, Россия
6.8
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Мужчина с гарантией
9 Мужчина с гарантией
комедия, семейный 2012, Россия
6.8
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Мамы
10 Мамы
комедия 2012, Россия
6.8
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Соловей-Разбойник
11 Соловей-Разбойник
боевик 2012, Россия
6.6
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Кококо
12 Кококо
драма 2012, Россия
6.5
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Zолушка
13 Zолушка
комедия 2012, Россия
6.3
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Белый тигр
14 Белый тигр
военный 2012, Россия
6.2
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Три богатыря на дальних берегах
15 Три богатыря на дальних берегах
приключения, анимация, комедия 2012, Россия
6.0
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Джунгли
16 Джунгли
приключения, комедия 2012, Россия
5.7
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Шпион
17 Шпион
военный, криминал, приключения 2012, Россия
5.7
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Джентльмены, удачи!
18 Джентльмены, удачи!
драма, криминал, комедия 2012, Россия
5.5
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Курьер из
19 Курьер из "Рая"
комедия 2012, Россия
5.4
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Билет на VEGA$
20 Билет на VEGA$
приключения, комедия 2012, США / Россия
5.3
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Бригада. Наследник
21 Бригада. Наследник
боевик 2012, Россия
4.6
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