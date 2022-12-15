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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия 2011

Рейтинг российских фильмов 2011 года

Смешарики. Начало
1 Смешарики. Начало
анимация, детский 2011, Россия
7.9
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Пять невест
2 Пять невест
комедия 2011, Россия
7.9
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Два дня
3 Два дня
мелодрама 2011, Россия
7.8
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Ёлки 2
4 Ёлки 2
комедия 2011, Россия
7.8
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Иван Царевич и Серый Волк
5 Иван Царевич и Серый Волк
комедия, анимация, сказка 2011, Россия
7.7
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Высоцкий. Спасибо, что живой
6 Высоцкий. Спасибо, что живой
биография, драма 2011, Россия
7.6
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О чем еще говорят мужчины
7 О чем еще говорят мужчины
комедия 2011, Россия
7.3
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Сибирь. Монамур
8 Сибирь. Монамур
драма 2011, Россия
7.3
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Бой с тенью 3: Последний раунд
9 Бой с тенью 3: Последний раунд
драма, боевик, приключения, криминал 2011, Россия
7.3
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Камень
10 Камень
драма, триллер 2011, Россия
7.2
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Generation П
11 Generation П
драма, фантастика, комедия 2011, Россия
7.1
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Реальная сказка
12 Реальная сказка
драма, комедия 2011, Россия
7.0
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Служебный роман. Наше время
13 Служебный роман. Наше время
комедия, драма 2011, Россия
6.5
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Аполлон 18
14 Аполлон 18
триллер, фантастика 2011, США / Россия
6.5
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Самый лучший фильм 3-ДЭ
15 Самый лучший фильм 3-ДЭ
комедия 2011, Россия
5.6
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Беременный
16 Беременный
комедия 2011, Россия
4.3
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Ржевский против Наполеона
17 Ржевский против Наполеона
комедия 2011, Россия / Украина
3.3
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