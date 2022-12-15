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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия 2010

Рейтинг российских фильмов 2010 года

Три богатыря и шамаханская царица
1 Три богатыря и шамаханская царица
сказка, анимация 2010, Россия
8.3
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Брестская крепость
2 Брестская крепость
драма, военный 2010, Россия / Беларусь
8.3
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О чем говорят мужчины
3 О чем говорят мужчины
комедия 2010, Россия
8.1
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Неадекватные люди
4 Неадекватные люди
комедия 2010, Россия
8.1
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Звездные собаки: Белка и Стрелка
5 Звездные собаки: Белка и Стрелка
детский, анимация, семейный 2010, Россия
7.9
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Любовь в большом городе 2
6 Любовь в большом городе 2
комедия 2010, Россия
7.8
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Поп
7 Поп
драма 2010, Россия
7.8
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Ёлки
8 Ёлки
комедия 2010, Россия
7.8
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Легенда острова Двид
9 Легенда острова Двид
приключения, семейный 2010, Россия
7.7
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Выкрутасы
10 Выкрутасы
мелодрама, комедия, спорт 2010, Россия
7.6
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Пирамммида
11 Пирамммида
драма, биография, криминал 2010, Россия
7.6
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Сатисфакция
12 Сатисфакция
драма 2010, Россия
7.5
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Детям до 16...
13 Детям до 16...
мелодрама 2010, Россия
7.5
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Край
14 Край
драма 2010, Россия
7.5
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Кандагар
15 Кандагар
боевик, драма 2010, Россия
7.5
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Любовь-морковь 3
16 Любовь-морковь 3
комедия 2010, Россия
7.4
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Чужая
17 Чужая
драма 2010, Россия
7.3
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Тихая застава
18 Тихая застава
драма, военный 2010, Россия
7.3
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Ты и я
19 Ты и я
мелодрама, драма, комедия 2010, США / Россия
7.3
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Кочегар
20 Кочегар
драма 2010, Россия
7.3
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All inclusive или Всё включено
21 All inclusive или Всё включено
комедия 2010, Россия
7.2
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Мы из будущего 2
22 Мы из будущего 2
боевик, фантастика, приключения 2010, Россия
7.2
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Елена
23 Елена
драма 2010, Россия
7.1
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Темный мир
24 Темный мир
фэнтези, триллер 2010, Россия
7.1
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Дом Солнца
25 Дом Солнца
драма 2010, Россия
7.1
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Глухарь в кино
26 Глухарь в кино
комедия, боевик 2010, Россия
6.9
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На игре 2. Новый уровень
27 На игре 2. Новый уровень
приключения, боевик 2010, Россия
6.7
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На крючке
28 На крючке
мелодрама, приключения 2010, Россия
6.3
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На измене?!
29 На измене?!
комедия 2010, Россия
6.2
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Поцелуй сквозь стену
30 Поцелуй сквозь стену
комедия, фантастика 2010, Россия
6.0
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Утомленные солнцем 2: Предстояние
31 Утомленные солнцем 2: Предстояние
драма 2010, Германия / Россия / Франция
5.8
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Игла Remix
32 Игла Remix
мюзикл 2010, Россия
5.7
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Утомленные солнцем 2: Цитадель
33 Утомленные солнцем 2: Цитадель
драма, исторический, военный 2010, Россия / Германия / Франция
5.4
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Цветок Дьявола
34 Цветок Дьявола
мелодрама, мистика 2010, Россия
4.0
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