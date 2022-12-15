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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия 2009

Рейтинг российских фильмов 2009 года

Каникулы строгого режима
1 Каникулы строгого режима
комедия, криминал 2009, Россия
7.9
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М+Ж
2 М+Ж
комедия, мелодрама 2009, Россия
7.8
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Похороните меня за плинтусом
3 Похороните меня за плинтусом
драма 2009, Россия
7.7
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Путь
4 Путь
приключения, боевик 2009, Россия
7.7
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Горячие новости
5 Горячие новости
боевик 2009, Россия / Швеция
7.6
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Не думай про белых обезьян
6 Не думай про белых обезьян
комедия, драма 2009, Россия
7.4
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Царь
7 Царь
биография, исторический, драма 2009, Россия
7.3
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Черная молния
8 Черная молния
фантастика, приключения, боевик 2009, Россия
7.3
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Как я провел этим летом
9 Как я провел этим летом
триллер 2009, Россия
7.2
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Ирония любви
10 Ирония любви
комедия 2009, Россия / Казахстан
7.0
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Фобос. Клуб страха
11 Фобос. Клуб страха
триллер 2009, Россия
6.7
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Пикап: Съем без правил
12 Пикап: Съем без правил
комедия 2009, Россия
6.7
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На игре
13 На игре
приключения, боевик 2009, Россия
6.6
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Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину
14 Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину
драма 2009, Россия
6.3
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Наша Russia. Яйца судьбы
15 Наша Russia. Яйца судьбы
комедия 2009, Россия
6.2
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Книга мастеров
16 Книга мастеров
семейный, сказка 2009, Россия
6.0
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Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти
17 Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти
триллер, боевик, драма 2009, Россия
5.7
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Обитаемый остров: Схватка
18 Обитаемый остров: Схватка
фантастика 2009, Россия
5.5
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Обитаемый остров. Планета Саракш
19 Обитаемый остров. Планета Саракш
фантастика, боевик 2009, Россия
5.4
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Невеста любой ценой
20 Невеста любой ценой
комедия 2009, Россия
4.9
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Наша Маша и волшебный орех
21 Наша Маша и волшебный орех
мюзикл, семейный, комедия, анимация 2009, Россия
4.9
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