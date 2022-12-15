Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия 2008

Рейтинг российских фильмов 2008 года

Адмиралъ
1 Адмиралъ
драма, биография, исторический 2008, Россия
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Анна Каренина
2 Анна Каренина
драма 2008, Россия
7.7
Оцените
Стиляги
3 Стиляги
комедия, мюзикл 2008, Россия
7.7
Оцените
Тарас Бульба
4 Тарас Бульба
боевик, исторический 2008, Россия
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Господа офицеры: спасти императора
5 Господа офицеры: спасти императора
исторический, драма 2008, Россия
7.6
Оцените
Любовь в большом городе
6 Любовь в большом городе
мелодрама, комедия 2008, Россия
7.5
Оцените
День радио
7 День радио
комедия 2008, Россия
7.5
Оцените
Тариф Новогодний
8 Тариф Новогодний
комедия, фантастика 2008, Россия
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Морфий
9 Морфий
драма 2008, Россия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Про Федота-стрельца, удалого молодца
10 Про Федота-стрельца, удалого молодца
комедия, анимация 2008, Россия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Домовой
11 Домовой
триллер 2008, Россия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Александр. Невская битва
12 Александр. Невская битва
боевик, исторический 2008, Россия
7.3
Оцените
Зеленый театр в Земфире
13 Зеленый театр в Земфире
биография, мюзикл 2008, Россия
7.2
Оцените
Мы из будущего
14 Мы из будущего
фантастика, исторический, приключения, военный 2008, Россия
7.2
Оцените
Любовь-морковь 2
15 Любовь-морковь 2
мелодрама, комедия 2008, Россия
7.1
Оцените
ССД
16 ССД
триллер, ужасы 2008, Россия
7.0
Оцените
Первая любовь
17 Первая любовь
мюзикл, семейный, драма 2008, Россия
7.0
Оцените
Новая Земля
18 Новая Земля
боевик 2008, Россия
7.0
Оцените
Ирония Судьбы. Продолжение
19 Ирония Судьбы. Продолжение
комедия, мелодрама 2008, Россия
7.0
Оцените
Юленька
20 Юленька
ужасы, драма 2008, Россия
6.9
Оцените
Технология
21 Технология
приключения, комедия, криминал 2008, Россия
6.8
Оцените
Скажи Лео
22 Скажи Лео
драма 2008, Россия
6.7
Оцените
Платон
23 Платон
драма, комедия 2008, Россия
6.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Все умрут, а я останусь
24 Все умрут, а я останусь
комедия, драма 2008, Россия
6.3
Оцените
Розыгрыш
25 Розыгрыш
семейный, драма 2008, Россия
6.2
Оцените
Приключения Аленушки и Еремы
26 Приключения Аленушки и Еремы
анимация, сказка, приключения, семейный 2008, Россия
5.9
Оцените
Тайна Чингис Хаана
27 Тайна Чингис Хаана
драма, исторический 2008, Россия / Монголия / США
5.6
Оцените
Очень русский детектив
28 Очень русский детектив
комедия 2008, Россия
5.6
Оцените
ЛОпуХИ. Эпизод первый
29 ЛОпуХИ. Эпизод первый
приключения, комедия 2008, Россия
5.0
Оцените
Гитлер капут!
30 Гитлер капут!
комедия 2008, Россия
5.0
Оцените
Самый лучший фильм 2
31 Самый лучший фильм 2
комедия 2008, Россия
4.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Все могут короли
32 Все могут короли
комедия, мелодрама 2008, Россия
3.3
Оцените
Никто не знает про секс 2: NO SEX
33 Никто не знает про секс 2: NO SEX
комедия 2008, Россия
2.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Приложение киноафиши