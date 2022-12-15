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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия 2007

Рейтинг российских фильмов 2007 года

Илья Муромец и Соловей Разбойник
1 Илья Муромец и Соловей Разбойник
приключения, комедия, семейный, анимация 2007, Россия
7.9
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День выборов
2 День выборов
комедия 2007, Россия
7.7
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Бой с тенью 2: Реванш
3 Бой с тенью 2: Реванш
спорт, боевик 2007, Россия
7.7
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Монгол. Часть первая
4 Монгол. Часть первая
исторический, драма, биография 2007, Казахстан / Россия / Германия
7.5
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1814
5 1814
криминал, исторический, приключения 2007, Россия
7.5
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12
6 12
триллер, драма, криминал 2007, Россия
7.4
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Слуга государев
7 Слуга государев
боевик, военный, исторический 2007, Россия
7.4
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В ожидании чуда
8 В ожидании чуда
мелодрама, комедия, сказка 2007, Россия
7.4
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Изгнание
9 Изгнание
драма 2007, Россия
7.2
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Груз 200
10 Груз 200
драма 2007, Россия
7.1
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1612
11 1612
исторический, приключения 2007, Россия
7.1
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Любовь-морковь
12 Любовь-морковь
мелодрама, комедия 2007, Россия
7.1
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Код апокалипсиса
13 Код апокалипсиса
криминал, приключения, боевик 2007, Россия
6.9
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Стритрейсеры
14 Стритрейсеры
криминал, боевик 2007, Россия
6.6
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Индиго
15 Индиго
триллер, фантастика 2007, Россия
6.3
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Возвращение мушкетеров
16 Возвращение мушкетеров
приключения, исторический 2007, Россия
5.7
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Самый лучший фильм
17 Самый лучший фильм
комедия 2007, Россия
4.9
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Форсаж Да Винчи
18 Форсаж Да Винчи
приключения, драма, боевик 2007, Россия / США
1.9
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