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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия 2005

Рейтинг российских фильмов 2005 года

Турецкий гамбит
1 Турецкий гамбит
криминал, исторический, приключения, военный 2005, Россия
7.9
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9 рота
2 9 рота
драма, военный 2005, Россия / Финляндия / Украина
7.9
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Бой с тенью
3 Бой с тенью
боевик, драма 2005, Россия
7.7
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Статский советник
4 Статский советник
исторический, криминал, приключения 2005, Россия
7.7
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Жмурки
5 Жмурки
комедия 2005, Россия
7.1
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Дневной дозор
6 Дневной дозор
мистика, триллер, боевик, фантастика 2005, Россия
6.9
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Бумер. Фильм второй
7 Бумер. Фильм второй
криминал, драма 2005, Россия
6.5
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Сволочи
8 Сволочи
боевик, драма 2005, Россия
6.2
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