Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Россия 1995

Рейтинг российских фильмов 1995 года

Концерт для крысы 6.2
1 Концерт для крысы
фэнтези, фантастика 1995, Россия
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2025 года Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам
Самые ожидаемые фильмы
1128
Человек-бензопила. Фильм: История Резе 4 декабря 2025
1053
Аватар: Пламя и пепел 25 декабря 2025
587
Чебурашка 2 1 января 2026
209
Иллюзия обмана 3 13 ноября 2025
141
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
Лучшие фильмы в прокате
9.4
Айхал
9.1
Живое шоу Ado "Синдзо" в кинотеатре
9.1
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
9.0
Сердцеед
9.0
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Побег из Шоушенка
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
9.0
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
«Из многих» — новый сериал от автора «Во все тяжкие»: когда смотреть и почему безумный сюжет уже заинтриговал миллионы (график выхода эпизодов)
Как назывались расы инопланетян в «Пятом элементе»? Все помнят только Плавалагуну, но разновидностей было три
Этот эпизод «Секретных материалов» хотел снять сам Квентин Тарантино: почему ему так и не дали это сделать?
Почему Кольцо Всевластия во «Властелине» не правило всеми: Саурону и до потери украшения не поддались эльфы, люди, гномы
«Будто перенесся в 1941-й»: лишь один российский фильм о войне в США сравнивают со «Спасти рядового Райана» и «Иди и смотри» одновременно
До «Интерстеллара» был он: блокбастер СССР с оценкой 7.2 научил Голливуд делать фантастику – даже Лукас глянул и снял «Звездные войны»
«Культовый в своем роде»: в СССР был свой Ван Дамм – фильм до сих пор держит оценку 7.2, ведь «это не сказочки, а реальность»
Молодой и наивный энтузиаст приезжает на Кавказ: а дальше – вспомните 5 фильмов СССР по описанию профессии героя (тест)
Эта деталь из «Уэнсдэй» напрямую вдохновлена Стивеном Кингом — фанаты «Оно» догадаются, о чем речь
Плохие новости для фанатов «Трассы»: второй сезон придется ждать еще очень долго
Хит Кэмерона из 90-х мог стать франшизой — собрал в прокате больше «Терминатора»: но идею продолжения зарубили на корню
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше