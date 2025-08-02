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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мелодрама 2024

Рейтинг фильмов в жанре мелодрама 2024 года

Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
1 Злая: Сказка о ведьме Запада Музыкальный приквел сказки «Волшебник страны Оз»
мюзикл, фэнтези, мелодрама 2024, США
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Онегин 7.6
2 Онегин Экранизация знаменитой поэмы Пушкина с Виктором Добронравовым в главной роли
мелодрама 2024, Россия
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Лед 3 7.5
3 Лед 3 Продолжение спортивной мелодрамы с Александром Петровым
мелодрама, драма, спорт 2024, Россия
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Неспящие в Сеуле 7.1
4 Неспящие в Сеуле Корейская мелодрама о закоренелом холостяке
драма, мелодрама 2024, Южная Корея
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Твоя вина 7.1
5 Твоя вина
драма, мелодрама 2024, Испания / США
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Любви не бывает? 6.9
6 Любви не бывает? Романтическая комедия с Аней Чиповской о том, что от ненависти до любви недалеко
мелодрама, комедия 2024, Россия
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Постучись в мою Тверь 6.5
7 Постучись в мою Тверь Звёздный дуэт Павла Прилучного и Марии Горбань в деревенской истории любви
комедия, драма, мелодрама 2024, Россия
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Почему ты? 6.5
8 Почему ты? Мелодрама о страшной силе любви
мелодрама, драма 2024, Россия
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Шоугерл 6.2
9 Шоугерл Немолодая танцовщица теряет работу и создаёт собственное шоу
мелодрама 2024, США
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Парни с тату. Прямо в сердце 6.1
10 Парни с тату. Прямо в сердце Мелодрама о двойной жизни студентки-отличницы и плохого парня
мелодрама 2024, США
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Адам и Ева 5.5
11 Адам и Ева Романтическая комедия с Полиной Максимовой о последних людях на Земле
комедия, мелодрама 2024, Россия
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Моё прекрасное несчастье 2 5.2
12 Моё прекрасное несчастье 2 Романтическая комедия о трудностях поспешного брака
комедия, мелодрама 2024, США
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Зять 5.0
13 Зять Комедия с Дмитрием Нагиевым о том, что любви все возрасты покорны
комедия, драма, мелодрама 2024, Россия
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Что скрывает любовь 4.9
14 Что скрывает любовь Опасная связь хостес с владельцем ресторана на живописном острове
мелодрама, триллер 2024, Испания
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