Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свободные отношения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мелодрама 2023

Рейтинг фильмов в жанре мелодрама 2023 года

О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
1 О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
комедия, мелодрама 2023, Россия
6.3
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
430
Аватар 4 17 декабря 2026
403
Аватар 3 19 декабря 2024
275
Форсаж 10 18 мая 2023
197
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
165
Флэш 22 июня 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.8
Патхан
9.2
Чебурашка
9.1
Аватар 2: Путь воды
9.1
Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.1
Кобра
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
BTS: Yet to Come in Cinemas
9.5
Разбой
9.2
Чебурашка
9.1
Аватар 2: Путь воды
9.1
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши