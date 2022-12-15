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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мелодрама 2018

Рейтинг фильмов в жанре мелодрама 2018 года

Алита: Боевой ангел
1 Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.4
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Звезда родилась
2 Звезда родилась
драма, мелодрама, мюзикл 2018, США
8.2
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За бортом
3 За бортом
мелодрама, комедия 2018, США
8.0
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Без меня
4 Без меня
мелодрама 2018, Россия
7.7
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Пятьдесят оттенков свободы
5 Пятьдесят оттенков свободы
мелодрама 2018, США
6.9
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Как женить холостяка
6 Как женить холостяка
комедия, мелодрама 2018, США
5.4
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Крымский мост. Сделано с любовью!
7 Крымский мост. Сделано с любовью!
комедия, мелодрама 2018, Россия
3.4
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