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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мелодрама 2015

Рейтинг фильмов в жанре мелодрама 2015 года

Век Адалин
1 Век Адалин
драма, мелодрама 2015, США
7.5
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Битва за Севастополь
2 Битва за Севастополь
военный, мелодрама, боевик 2015, Россия / Украина
7.4
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Золушка
3 Золушка
мелодрама, фэнтези 2015, США
7.1
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Дивергент, глава 2: Инсургент
4 Дивергент, глава 2: Инсургент
фантастика, боевик, мелодрама 2015, США
7.1
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Без границ
5 Без границ
комедия, мелодрама 2015, Россия
6.9
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Он - дракон
6 Он - дракон
фэнтези, драма, мелодрама 2015, Россия
6.6
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Статус: Свободен
7 Статус: Свободен
мелодрама, комедия 2015, Россия
5.8
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8 лучших свиданий
8 8 лучших свиданий
мелодрама, комедия 2015, Россия
4.7
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Пятьдесят оттенков серого
9 Пятьдесят оттенков серого
драма, мелодрама 2015, США
4.2
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9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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