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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мелодрама 2011

Рейтинг фильмов в жанре мелодрама 2011 года

Притворись моей женой
1 Притворись моей женой
мелодрама, комедия 2011, США
8.3
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Один день
2 Один день
комедия, мелодрама 2011, Великобритания
8.3
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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
3 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
фэнтези, мелодрама 2011, США
8.2
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Значит, война
4 Значит, война
комедия, боевик, мелодрама 2011, США
8.2
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Гномео и Джульетта
5 Гномео и Джульетта
фэнтези, анимация, мелодрама, семейный 2011, США / Великобритания
8.1
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Клятва
6 Клятва
мелодрама, драма 2011, США
7.8
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Два дня
7 Два дня
мелодрама 2011, Россия
7.8
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Артист
8 Артист
мелодрама 2011, Франция
7.8
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Джейн Эйр
9 Джейн Эйр
мелодрама, драма 2011, Великобритания
7.8
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Больше чем секс
10 Больше чем секс
мелодрама, комедия 2011, США
7.7
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11 "Старый" новый год
мелодрама, комедия 2011, США
7.6
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Полночь в Париже
12 Полночь в Париже
комедия, мелодрама 2011, США
7.5
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Мой парень из зоопарка
13 Мой парень из зоопарка
комедия, мелодрама 2011, США
7.3
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