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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мелодрама 2010

Рейтинг фильмов в жанре мелодрама 2010 года

Принц Персии: Пески времени
1 Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези 2010, США
8.4
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Помни меня
2 Помни меня
драма, мелодрама 2010, США
8.2
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Три дня на побег
3 Три дня на побег
триллер, мелодрама, драма 2010, США
8.1
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Бурлеск
4 Бурлеск
мелодрама, мюзикл, драма 2010, США
8.1
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Отличница легкого поведения
5 Отличница легкого поведения
комедия, мелодрама 2010, США
7.9
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Меняющие реальность
6 Меняющие реальность
фантастика, мелодрама 2010, США
7.9
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Меня зовут Кхан
7 Меня зовут Кхан
драма, мелодрама 2010, Индия
7.8
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Сумерки. Сага. Затмение
8 Сумерки. Сага. Затмение
мелодрама, фэнтези 2010, США
7.7
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Прошлой ночью в Нью-Йорке
9 Прошлой ночью в Нью-Йорке
драма, мелодрама 2010, США
7.7
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Любовь и другие лекарства
10 Любовь и другие лекарства
мелодрама, комедия 2010, США
7.7
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Выкрутасы
11 Выкрутасы
мелодрама, комедия, спорт 2010, Россия
7.6
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Шаг вперед 3
12 Шаг вперед 3
мюзикл, драма, мелодрама 2010, США
7.6
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День Святого Валентина
13 День Святого Валентина
комедия, мелодрама 2010, США
7.5
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Детям до 16...
14 Детям до 16...
мелодрама 2010, Россия
7.5
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Город воров
15 Город воров
драма, мелодрама, триллер, криминал 2010, США
7.5
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Письма к Джульетте
16 Письма к Джульетте
драма, мелодрама 2010, США
7.4
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Больше, чем друг
17 Больше, чем друг
мелодрама, комедия 2010, США
7.4
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Телохранитель
18 Телохранитель
мелодрама, криминал 2010, США / Великобритания
7.4
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Страшно красив
19 Страшно красив
мелодрама, ужасы, фэнтези 2010, США
7.4
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План Б
20 План Б
комедия, мелодрама 2010, США
7.4
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Прости, хочу на тебе жениться
21 Прости, хочу на тебе жениться
драма, мелодрама, комедия 2010, Италия
7.4
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Охотник за головами
22 Охотник за головами
комедия, мелодрама, боевик 2010, США
7.4
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Ты и я
23 Ты и я
мелодрама, драма, комедия 2010, США / Россия
7.3
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Скотт Пилигрим против всех
24 Скотт Пилигрим против всех
фантастика, комедия, боевик, мелодрама, приключения 2010, США / Канада
7.2
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Слишком крута для тебя
25 Слишком крута для тебя
комедия, мелодрама 2010, США
7.2
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Монстры
26 Монстры
драма, фантастика, мелодрама 2010, Великобритания
7.2
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Впусти меня. Сага
27 Впусти меня. Сага
мелодрама, фэнтези, ужасы, триллер 2010, США / Великобритания
7.1
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Однажды в Риме
28 Однажды в Риме
мелодрама, комедия, драма 2010, США
7.0
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На крючке
29 На крючке
мелодрама, приключения 2010, Россия
6.3
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Цветок Дьявола
30 Цветок Дьявола
мелодрама, мистика 2010, Россия
4.0
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