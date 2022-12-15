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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мелодрама 2009

Рейтинг фильмов в жанре мелодрама 2009 года

Сумерки. Сага. Новолуние
1 Сумерки. Сага. Новолуние
фэнтези, мелодрама 2009, США
8.4
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Господин Никто
2 Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама 2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
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Голая правда
3 Голая правда
мелодрама, комедия 2009, США
8.2
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Предложение
4 Предложение
мелодрама, комедия 2009, США
8.2
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М+Ж
5 М+Ж
комедия, мелодрама 2009, Россия
7.8
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Жена путешественника во времени
6 Жена путешественника во времени
мелодрама, драма, фантастика 2009, США
7.8
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Простые сложности
7 Простые сложности
мелодрама, комедия 2009, США
7.6
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Принцесса и лягушка
8 Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация 2009, США
7.6
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Дорогой Джон
9 Дорогой Джон
военный, драма, мелодрама 2009, США
7.5
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Красавчик 2
10 Красавчик 2
комедия, мелодрама 2009, Германия
7.4
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Шери
11 Шери
мелодрама 2009, Великобритания / Германия
7.4
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500 дней лета
12 500 дней лета
комедия, драма, мелодрама 2009, США
7.4
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Замерзшая из Майами
13 Замерзшая из Майами
мелодрама, комедия 2009, США
7.1
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Шопоголик
14 Шопоголик
комедия, мелодрама 2009, США
7.1
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Призраки бывших подружек
15 Призраки бывших подружек
комедия, мелодрама 2009, США
7.0
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Супруги Морган в бегах
16 Супруги Морган в бегах
мелодрама, комедия 2009, США
6.2
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