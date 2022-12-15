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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мелодрама 2006

Рейтинг фильмов в жанре мелодрама 2006 года

Дом у озера
1 Дом у озера
мелодрама, драма 2006, США
7.8
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Шаг вперед
2 Шаг вперед
мелодрама, мюзикл, драма 2006, США
7.8
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Иллюзионист
3 Иллюзионист
драма, мелодрама, приключения 2006, США / Чехия
7.8
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Классный мюзикл
4 Классный мюзикл
мелодрама, комедия, семейный, мюзикл 2006, США
7.8
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Отпуск по обмену
5 Отпуск по обмену
мелодрама, комедия 2006, США
7.7
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Дежа вю
6 Дежа вю
фантастика, триллер, боевик, криминал, приключения, драма, мелодрама 2006, США
7.5
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Фонтан
7 Фонтан
фантастика, драма, мелодрама 2006, США
7.5
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Поцелуй на удачу
8 Поцелуй на удачу
комедия, мелодрама 2006, США
7.5
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Немножко беременна
9 Немножко беременна
драма, мелодрама, комедия 2006, США
7.4
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Париж, я люблю тебя
10 Париж, я люблю тебя
мелодрама 2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
7.1
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Питер FM
11 Питер FM
комедия, мелодрама 2006, Россия
6.9
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Жара
12 Жара
комедия, мелодрама 2006, Россия
6.2
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Мне не больно
13 Мне не больно
драма, мелодрама 2006, Россия
5.8
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