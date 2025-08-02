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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мелодрама 1954

Рейтинг фильмов в жанре мелодрама 1954 года

Верные друзья 7.7
1 Верные друзья
комедия, мелодрама 1954, СССР
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Сабрина 7.7
2 Сабрина
комедия, мелодрама 1954, США
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Граф Монте-Кристо 7.6
3 Граф Монте-Кристо
драма, мелодрама, приключения 1954, Франция / Италия
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Укротительница тигров 7.4
4 Укротительница тигров
комедия, мелодрама 1954, СССР
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Французский канкан 7.1
5 Французский канкан
мюзикл, комедия, мелодрама 1954, Франция / Италия
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