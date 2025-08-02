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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мелодрама 1936

Рейтинг фильмов в жанре мелодрама 1936 года

Мой слуга Годфри 8.2
1 Мой слуга Годфри
комедия, драма, мелодрама 1936, США
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Сан-Франциско 7.6
2 Сан-Франциско
приключения, драма, мелодрама, мюзикл 1936, США
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Время свинга 7.6
3 Время свинга
мелодрама, комедия, мюзикл 1936, США
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