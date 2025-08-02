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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мелодрама 1935

Рейтинг фильмов в жанре мелодрама 1935 года

Одиссея капитана Блада 7.9
1 Одиссея капитана Блада
мелодрама, боевик, приключения 1935, США
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Дьявол - это женщина 7.5
2 Дьявол - это женщина
мелодрама 1935, США
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У самого синего моря 7.4
3 У самого синего моря
мелодрама, мюзикл, драма 1935, СССР
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Летчики 7.2
4 Летчики
драма, мелодрама 1935, СССР
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