Ди Каприо был не сумасшедшим? Разбираем загадку последней сцены «Острова проклятых» — ее поняли лишь единицы

Мистика, декорации и Калужская глушь: сериал «Хутор» ворвался в ТОП-1 «Premier», но снимали его не там, где вы подумали

От режиссера «Голодных игр» и «Я — легенда»: вышел новый трейлер самой жестокой экранизации Кинга (один шаг — и ты труп)

Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере

Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера

Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом

Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать

Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма

Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера

Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)