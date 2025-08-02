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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Румыния 2024

Рейтинг румынских фильмов 2024 года

Хорошие парни попадают в рай 6.8
1 Хорошие парни попадают в рай
комедия, драма 2024, Румыния
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Tati Part Time 6.7
2 Tati Part Time
комедия 2024, Румыния
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Klaus & Barroso 6.2
3 Klaus & Barroso
комедия 2024, Румыния
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Незнакомцы. Начало 5.7
4 Незнакомцы. Начало Румынский хоррор о молодой паре, которую ждёт ночь ужаса
ужасы 2024, Румыния / США
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