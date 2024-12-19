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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Норвегия Ужасы

Рейтинг норвежских фильмов в жанре ужасы

Операция
1 Операция "Мертвый снег"
боевик, комедия, ужасы, приключения 2009, Норвегия
5.3
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Астрал: Потомство
2 Астрал: Потомство
ужасы, триллер 2022, Норвегия
4.8
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Самые ожидаемые фильмы
379
Аватар 4 17 декабря 2026
322
Аватар 3 19 декабря 2024
213
Форсаж 10 18 мая 2023
179
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
157
Флэш 22 июня 2023
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Зеленая миля
9.0
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Король Лев
9.0
1+1
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