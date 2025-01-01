Меню
Рейтинг фильмов
Топ 1000 лучших фильмов
Норвегия
Комедия
Рейтинг норвежских фильмов в жанре комедия
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
8.0
1
Сентиментальная ценность
Драма об отчужденном отце-кинорежиссере и его двух дочерях. Фильм, получивший Гран-при жюри в Каннах
комедия, драма
2025, Норвегия / Дания / Германия / Швеция / Франция
Оцените
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
7.7
2
Худший человек на свете
Скандинавская комедийная драма о поиске своего места в жизни
драма, комедия, мелодрама
2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
Оцените
Смотреть трейлер
Рецензия
7.3
3
Гадкая сестра
Хоррор по мотивам "Золушки" о неказистой девушке, которую жестоким образом готовят к браку с принцем
комедия, драма, ужасы
2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
Оцените
Смотреть трейлер
Рецензия
6.8
4
Во власти женщины
мелодрама, комедия, драма
2007, Норвегия
Оцените
Смотреть трейлер
5.8
5
Операция "Мертвый снег"
боевик, комедия, ужасы, приключения
2009, Норвегия
Оцените
Смотреть трейлер
5.2
6
Полный армагеддец
Анимационная комедия о сперматозоидах гика, которые стремятся попасть в женскую яйцеклетку
анимация, комедия, мюзикл
2024, Норвегия
Оцените
Рецензия
Стивен Кинг подвел итоги 2025 года для Collider: 7 фильмов, которые он отметил особо — и конечно, две его экранизации в списке
Этот советский фильм 1978 года могли бы крутить по телику вместе с «Иронией судьбы»: но одна ошибка — и его списали со счетов
Новый «Аватар» разобьет сердца сильнее, чем финал «Титаника»: Кэмерон уже сделал предупреждение
Для нас звучит как оксюморон: «Пролетая над гнездом кукушки» в России перевели с ошибкой, и это хорошо – в названии скрыт жирный спойлер
На эти тефтельки Костя из «Ворониных» променял запеканку жены: сделать такие же сможет любой, а не только Галина Ивановна
Лимонный пирог Бри в России не найти даже в лучшей пекарне: отрываем от сердца семейный рецепт главной кухарки «Отчаянных»
«Глупый, невыразительный, ненужный»: «Пять ночей с Фредди 2» получили разгромные 11% на RT — притворяется хоррором, но для 12-летних
«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь…»: нашли рецепт, который порадует любого Матроскина
«Семнадцать мгновений вранья»: известный писатель в шедевре про Штирлица нашел столько ляпов, что хватит на отдельную книгу
Всего 19 серий, а снимали 10 лет: этот сериал СССР современные россияне оценили на 8.7 – столько нет даже у «Очень странных дел» и «Игры в кальмара»
После «Интернэшнла» казалось, все кончено — но нет: «Люди в черном 5» получили зеленый свет, и Sony достает свой главный козырь
