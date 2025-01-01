Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Норвегия Комедия

Рейтинг норвежских фильмов в жанре комедия

Сентиментальная ценность 8.0
1 Сентиментальная ценность Драма об отчужденном отце-кинорежиссере и его двух дочерях. Фильм, получивший Гран-при жюри в Каннах
комедия, драма 2025, Норвегия / Дания / Германия / Швеция / Франция
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Худший человек на свете 7.7
2 Худший человек на свете Скандинавская комедийная драма о поиске своего места в жизни
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Гадкая сестра 7.3
3 Гадкая сестра Хоррор по мотивам "Золушки" о неказистой девушке, которую жестоким образом готовят к браку с принцем
комедия, драма, ужасы 2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Во власти женщины 6.8
4 Во власти женщины
мелодрама, комедия, драма 2007, Норвегия
Оцените
Смотреть трейлер
Операция "Мертвый снег" 5.8
5 Операция "Мертвый снег"
боевик, комедия, ужасы, приключения 2009, Норвегия
Оцените
Смотреть трейлер
Полный армагеддец 5.2
6 Полный армагеддец Анимационная комедия о сперматозоидах гика, которые стремятся попасть в женскую яйцеклетку
анимация, комедия, мюзикл 2024, Норвегия
Оцените
Рецензия
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2025 года Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам Рейтинг лучших комедий Рейтинг российских фильмов Рейтинг мультфильмов
Самые ожидаемые фильмы
1295
Аватар: Пламя и пепел 25 декабря 2025
1182
Пять ночей с Фредди 2 13 декабря 2025
656
Чебурашка 2 1 января 2026
169
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
163
Простоквашино 1 января 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.2
Вальс со смертью
9.1
Айхал
9.0
TheatreHD: Брегенцский фестиваль: Вольный стрелок
9.0
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
8.9
Присутствие
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
8.9
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
8.9
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
Стивен Кинг подвел итоги 2025 года для Collider: 7 фильмов, которые он отметил особо — и конечно, две его экранизации в списке
Этот советский фильм 1978 года могли бы крутить по телику вместе с «Иронией судьбы»: но одна ошибка — и его списали со счетов
Новый «Аватар» разобьет сердца сильнее, чем финал «Титаника»: Кэмерон уже сделал предупреждение
Для нас звучит как оксюморон: «Пролетая над гнездом кукушки» в России перевели с ошибкой, и это хорошо – в названии скрыт жирный спойлер
На эти тефтельки Костя из «Ворониных» променял запеканку жены: сделать такие же сможет любой, а не только Галина Ивановна
Лимонный пирог Бри в России не найти даже в лучшей пекарне: отрываем от сердца семейный рецепт главной кухарки «Отчаянных»
«Глупый, невыразительный, ненужный»: «Пять ночей с Фредди 2» получили разгромные 11% на RT — притворяется хоррором, но для 12-летних
«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь…»: нашли рецепт, который порадует любого Матроскина
«Семнадцать мгновений вранья»: известный писатель в шедевре про Штирлица нашел столько ляпов, что хватит на отдельную книгу
Всего 19 серий, а снимали 10 лет: этот сериал СССР современные россияне оценили на 8.7 – столько нет даже у «Очень странных дел» и «Игры в кальмара»
После «Интернэшнла» казалось, все кончено — но нет: «Люди в черном 5» получили зеленый свет, и Sony достает свой главный козырь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше