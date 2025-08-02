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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Новая Зеландия Ужасы 2024

Рейтинг новозеландских фильмов в жанре ужасы 2024 года

Обитель смерти 5.9
1 Обитель смерти Влиятельный судья оказывается вовлечен в кошмарную игру в удаленном пансионе. Хоррор-триллер с Джоном Литгоу и Джеффри Рашем
ужасы, детектив, триллер 2024, Новая Зеландия
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Субстанция: Идеал 5.7
2 Субстанция: Идеал История студентки, заплатившей страшную цену за красивую внешность
ужасы 2024, Новая Зеландия
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Уиджи. Потустороннее измерение 4.0
3 Уиджи. Потустороннее измерение Хоррор о блогерах, которые впускают в мир потусторонние силы
ужасы 2024, Новая Зеландия / Аргентина
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