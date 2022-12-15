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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Новая Зеландия 2009

Рейтинг новозеландских фильмов 2009 года

Люди Икс: Начало. Росомаха
1 Люди Икс: Начало. Росомаха
фантастика, боевик 2009, США / Новая Зеландия / Австралия
8.2
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Милые кости
2 Милые кости
триллер, драма, фэнтези 2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.4
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