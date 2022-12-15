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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мистика 2008

Рейтинг фильмов в жанре мистика 2008 года

Загадочная история Бенджамина Баттона
1 Загадочная история Бенджамина Баттона
мелодрама, драма, мистика, фантастика 2008, США
8.5
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Темный рыцарь
2 Темный рыцарь
драма, мистика, триллер, боевик 2008, США
8.3
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Подмена
3 Подмена
мистика 2008, США
7.5
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Пила 5
4 Пила 5
криминал, триллер, ужасы, боевик, мистика 2008, США
7.1
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Секретные материалы: Хочу верить
5 Секретные материалы: Хочу верить
ужасы, фантастика, мистика 2008, США / Канада
6.2
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