Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мюзикл 2025

Рейтинг фильмов в жанре мюзикл 2025 года

Смурфики в кино 5.5
1 Смурфики в кино Смурфетта и ее друзья отправляются в реальный мир с необычайно важной миссией
мюзикл 2025, США
Оцените
Смотреть трейлер Билеты
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
828
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
516
Чебурашка 2 1 января 2026
112
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
90
Девушка Миллера 21 августа 2025
89
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
Лучшие фильмы в прокате
8.8
Темный рыцарь
8.8
Крестный отец
8.8
Дикий робот
8.8
Начало
8.8
Как приручить дракона
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
9.1
Атака титанов: Последняя атака
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Тайна 20 рублей: так вот зачем Новосельцев просил у Рыжовой деньги — «ботинки Вовке» тут оказались совершенно ни при чем
Мама сказала про смерть иначе: как одна ошибка перевода в «Форресте Гампе» переписала весь смысл истории
Даже холодильник жил своей жизнью: 5 киноляпов «Брата», которые зрители увидели, а Балабанов — нет
Думали проходняк, а это хит: звезда «Постучись в мою дверь» снялся в новом турдизи — здесь и Шах-султан из «Великолепного века»
Турбобабка помогает Момо в «Дандадане» вовсе не по доброте душевной: злодейка куда страшнее, чем кажется на первый взгляд
Соль, перец и… лепестки роз: Памела Андерсон начала продавать дорогущие соленые огурцы — дома такие можно приготовить за 20 минут
В «Темном рыцаре» нашли пасхалку, после которой иначе смотришь на прокурора: Дент всегда был Двуликим
В играх этот эпик так и не показали: фильм «Мортал комбат 2» сделает то, о чем фанаты франшизы мечтали с 1992 года
«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли
Из-за успеха «Бумера» Раме пришлось уехать из России: но и в США актер не прижился — хоть и выступал перед Ричардом Гиром
«Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше