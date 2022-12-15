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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мюзикл 2018

Рейтинг фильмов в жанре мюзикл 2018 года

Богемская рапсодия
1 Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл 2018, США / Великобритания
8.7
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Звезда родилась
2 Звезда родилась
драма, мелодрама, мюзикл 2018, США
8.2
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BTS: Love Yourself Tour in Seoul
3 BTS: Love Yourself Tour in Seoul
документальный, мюзикл 2018, Корея
8.1
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Величайший шоумен
4 Величайший шоумен
мюзикл, биография, драма 2018, США
8.1
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Mamma Mia 2
5 Mamma Mia 2
мюзикл 2018, США
7.7
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Мэри Поппинс возвращается
6 Мэри Поппинс возвращается
мюзикл, семейный 2018, США
7.4
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Лето
7 Лето
биография, драма, мюзикл 2018, Россия
7.4
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9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
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