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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мюзикл 2010

Рейтинг фильмов в жанре мюзикл 2010 года

Рапунцель: Запутанная История
1 Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия 2010, США
8.5
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Бурлеск
2 Бурлеск
мелодрама, мюзикл, драма 2010, США
8.1
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Ранэвэйс
3 Ранэвэйс
драма, мюзикл 2010, США
7.6
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Шаг вперед 3
4 Шаг вперед 3
мюзикл, драма, мелодрама 2010, США
7.6
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Игла Remix
5 Игла Remix
мюзикл 2010, Россия
5.7
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