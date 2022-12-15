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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мюзикл 2008

Рейтинг фильмов в жанре мюзикл 2008 года

Классный мюзикл: Выпускной
1 Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма 2008, США
7.8
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Стиляги
2 Стиляги
комедия, мюзикл 2008, Россия
7.7
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Мамма Миа!
3 Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл 2008, Великобритания / США
7.6
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Шаг вперед 2: улицы
4 Шаг вперед 2: улицы
мелодрама, драма, мюзикл 2008, США
7.5
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Зеленый театр в Земфире
5 Зеленый театр в Земфире
биография, мюзикл 2008, Россия
7.2
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Первая любовь
6 Первая любовь
мюзикл, семейный, драма 2008, Россия
7.0
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