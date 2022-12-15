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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мюзикл 2007

Рейтинг фильмов в жанре мюзикл 2007 года

Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
1 Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
мюзикл, ужасы, триллер 2007, США
7.8
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Жизнь в розовом цвете
2 Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл 2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.6
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Зачарованная
3 Зачарованная
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация 2007, США
7.5
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Контроль
4 Контроль
мюзикл, драма, биография 2007, США / Великобритания / Австралия / Япония
7.4
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Классный мюзикл 2: Каникулы
5 Классный мюзикл 2: Каникулы
мюзикл, семейный, драма, комедия, мелодрама 2007, США
7.3
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Через вселенную
6 Через вселенную
мелодрама, драма, мюзикл 2007, США
7.2
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