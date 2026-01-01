На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс»

Какой сериал НТВ запустит сразу после «Первого отдела»: точно не «Невский-8» — есть 3 кандидата

Перемены начинаются с юга: почему для съемок бестселлера «К себе нежно» выбрали Краснодарский край

Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»

Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет

Юрский не должен был сниматься в «Месте встречи»: сохранил роль только благодаря Высоцкому

Пора прощаться с «Первым отделом» — 6-й сезон не ждите: зрителей НТВ готовят к замене, и это даже не «Невский-8»

Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам

«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом

Sci-Fi из СССР уделал «Терминатора 2» и «Космическую Одиссею» Кубрика – даже в США признали: «С ним не сравнится никто»