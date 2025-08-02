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Рейтинг фильмов в жанре музыка 2024 года

Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле 9.1
1 Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле Концертный фильм k-pop группы ATEEZ
музыка 2024, Южная Корея
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SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE 8.8
2 SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE
музыка, документальный 2024, Южная Корея
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Месье Азнавур 7.7
3 Месье Азнавур История восхождения Азнавура от уличного певца до легенды шансона
биография, драма, музыка 2024, Франция
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Ненормальный 7.7
4 Ненормальный Музыкальная драма по реальным событиям о силе отцовской любви
драма, музыка 2024, Россия
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Боб Дилан: Никому не известный 7.3
5 Боб Дилан: Никому не известный Музыкальный байопик о пути к славе легендарного артиста
биография, драма, музыка 2024, США
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Руки вверх! 7.2
6 Руки вверх! История становления культовой группы «Руки Вверх!»
биография, комедия, музыка 2024, Россия
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Быть лучше: История Робби Уильямса 7.2
7 Быть лучше: История Робби Уильямса Музыкальный байопик о самой эксцентричной звезде Британии
биография, музыка 2024, США / Австралия
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