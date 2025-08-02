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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Военный 2025

Рейтинг фильмов в жанре военный 2025 года

Группа крови 7.0
1 Группа крови Плененные советские дети решаются на побег из нацистского лагеря
военный, драма 2025, Россия
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В списках не значился 6.4
2 В списках не значился Молодой солдат оказывается в пылу обороны Брестской крепости. Патриотический военный фильм, приуроченный к 9 мая
военный, исторический 2025, Россия / Беларусь
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Война и музыка 6.3
3 Война и музыка Друзья-музыканты ищут свой путь к спасению на войне
драма, исторический, военный 2025, Россия
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