НТВ вот-вот выпустит два криминальных сериала нового образца — готовьтесь удивляться: №1 снял режиссер «Медиатора»

94% на Rotten Tomatoes спасли сериал «Чужой: Земля»: FX запускает второй сезон — теперь уже официально, никаких слухов

Жуткий смысл сказки «Морозко» становится понятен лишь во взрослом возрасте: неужели Настенька с Иваном насмерть замерзли в лесу?

Не только Тони Старк сменит костюм в «Судном дне»: Marvel нашли способ вернуть Криса Эванса — все еще Роджерс, но уже не Кэп

«Психоделика, а не афиша»: так говорят про зарубежный постер к фильму СССР – взгляните и угадайте киноленту (тест)

За 5 лет такое впервые: в 2025-м сразу 8 российских фильмов покорили прокат – умудрились собрать больше 1 млрд рублей

«Это даже хуже темнокожей Русалочки»: новая «Алиса в Стране чудес» в центре скандала в США – экранизацию назвали «версией 18+»

«Слабо, противно»: Гурченко после «Карнавальной ночи» сыграла девушку легкого поведения – и жалела об этом до самой смерти

Ответьте на 8/8 вопросов про «Один дома», иначе Кевин будет стрелять: сложный тест на знание культовой комедии 90-х

Откуда у Оди из сериала «Очень странные дела» такие способности? Все началось еще до ее рождения