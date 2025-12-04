Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Киноафиша
Рейтинг фильмов
Топ 1000 лучших фильмов
Военный
2001
Рейтинг фильмов в жанре военный 2001 года
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
8.2
1
В августе 44-го
криминал, военный, боевик, драма, триллер
2001, Россия / Беларусь
Оцените
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Жанр
анимация
аниме
балет
биография
боевик
вестерн
военный
детектив
детский
документальный
драма
исторический
катастрофа
комедия
концерт
короткометражный
криминал
мелодрама
мистика
музыка
мюзикл
нуар
приключения
сборник
семейный
сказка
спектакль
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
эротика
Страна
Австралия
Австрия
Азербайджан
Алжир
Аргентина
Беларусь
Бельгия
Болгария
Бразилия
Буркина-Фасо
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
ГДР
Германия
Гонконг
Греция
Грузия
Дания
Доминиканская Республика
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Камбоджа
Канада
Катар
Китай
Колумбия
Косово
Кыргызстан
Латвия
Ливан
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Македония
Малайзия
Мальта
Марокко
Мексика
Монако
Монголия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Российская империя
Россия
Румыния
СССР
США
Саудовская Аравия
Сербия
Сингапур
Сирия
Таиланд
Тайвань
Турция
Украина
Уругвай
ФРГ
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Эстония
ЮАР
Югославия
Южная Корея
Япония
Год
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
1920
1919
1918
1916
1915
Применить
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы
Топ 1000 лучших фильмов
Лучшие фильмы в прокате
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие фильмы 2024 года
Лучшие фильмы 2023 года
Лучшие фильмы 2022 года
Лучшие фильмы 2021 года
Лучшие отечественные фильмы
Лучшие фильмы по странам
Лучшие фильмы по жанрам
Самые ожидаемые фильмы
1214
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
4 декабря 2025
1099
Аватар: Пламя и пепел
25 декабря 2025
599
Чебурашка 2
1 января 2026
288
Иллюзия обмана 3
13 ноября 2025
234
Хищник: Планета смерти
13 ноября 2025
Лучшие фильмы в прокате
9.4
Айхал
9.2
Двое в одной жизни, не считая собаки
9.0
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
8.9
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
8.7
Унесенные призраками
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Побег из Шоушенка
9.1
Атака титанов: Последняя атака
9.0
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
9.0
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
8.9
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
94% на Rotten Tomatoes спасли сериал «Чужой: Земля»: FX запускает второй сезон — теперь уже официально, никаких слухов
Тут не про детей и не про богатства: перед смертью Хюррем попросила Сюмбюля-агу только об одном — была ли исполнена последняя ее воля?
За год до «Матрицы» уже вышла культовая фантастика: зрители о ней и не помнят, а вот Нолан скопировал фильм для своего «Начала»
Не только Тони Старк сменит костюм в «Судном дне»: Marvel нашли способ вернуть Криса Эванса — все еще Роджерс, но уже не Кэп
Этот сериал с рейтингом 8,5 на IMDb называют лучшим про космос со времен «Вавилона-5»: у трех сезонов из шести — 100% на Rotten Tomatoes
Откуда у Оди из сериала «Очень странные дела» такие способности? Все началось еще до ее рождения
За 5 лет такое впервые: в 2025-м сразу 8 российских фильмов покорили прокат – умудрились собрать больше 1 млрд рублей
«Слабо, противно»: Гурченко после «Карнавальной ночи» сыграла девушку легкого поведения – и жалела об этом до самой смерти
Спародировали «Игру престолов» и опозорились: 12-й сезон считается лучшим в истории «Симпсонов» – у худшего просмотров в 4 раза меньше
«Не видел ничего, что могло бы сравниться»: этот сериал Netflix называют лучшим за все десятилетие — но про него до сих пор многие не слышали
Ответьте на 8/8 вопросов про «Один дома», иначе Кевин будет стрелять: сложный тест на знание культовой комедии 90-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667