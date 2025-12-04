Поправил саму Агату Кристи: что Станислав Говорухин изменил в экранизации «Десяти негритят» — судья Уоргрейв на самом деле был другим

В Сети выбрали 100 самых любимых фильмов у женщин: «Сумерки» только на 40-м месте, а какой проект на первом?

«Пенсия на горизонте, а она туда же»: что не так с этой фразой Верочки про Рыжову в «Служебном романе»

Откуда у Скалли из «Секретных материалов» ребенок? Разбираемся, кто отец малыша, и в каких сезонах раскрываются главные тайны

Финал 4 сезона «Ведьмака» – свет в конце тоннеля: вот почему 5 сезон фэнтези посмотрят даже хейтеры Netflix

Арагорну было 87 лет, когда он впервые встретил Фродо — и он уже был легендой: во «Властелине колец» так и не показали, чем занимался Странник

Джоффри на его фоне – шкодливый щенок: этот персонаж «Дома дракона» умудрился стать худшим злодеем в истории Вестероса

«Связь вне брака – это грех»: Джихангир был единственным законным наследник султана – но в войну за трон он даже не вступил

Кто в армии служил, тот с «Рэмбо 2» не смеется: фильм до сих пор оскорбляет советских солдат

Приветы с того света: у самой популярной песни «Маши и Медведя» под миллиард просмотров, и от ее реального смысла – мороз по коже