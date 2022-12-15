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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Литва Приключения 2022

Рейтинг литовских фильмов в жанре приключения 2022 года

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Самые ожидаемые фильмы
896
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
221
Аватар 4 17 декабря 2026
195
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
182
Аватар 3 19 декабря 2024
170
Аквамен 2 16 марта 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Межсезонье
8.8
Зверопой 2
8.8
Аватар
8.8
Душа
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Зеленая миля
9.0
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
1+1
9.0
Король Лев
8.9
Побег из Шоушенка
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