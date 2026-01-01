Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Кыргызстан Мелодрама

Рейтинг кыргызских фильмов в жанре мелодрама

Рай под ногами матерей 2: Письмо матери 7.2
1 Рай под ногами матерей 2: Письмо матери Продолжение приключений Адиля и Самира. На этот раз они отправляются в путешествие через Россию
мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
Оцените
Смотреть трейлер Билеты
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2026 года Лучшие фильмы 2025 года Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам Рейтинг лучших комедий Рейтинг российских фильмов Рейтинг мультфильмов Рейтинг фильмов по версии IMDb
Самые ожидаемые фильмы
284
Твое сердце будет разбито 26 марта 2026
262
Крик 7 5 марта 2026
147
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
78
Мстители: Доктор Дум 17 декабря 2026
68
Дом, который построил Джек 23 апреля 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Мой дед
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
8.9
Агент времени: Глава Инду. Фильм
8.9
Вальс со смертью
8.8
Большая земля
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Monsta X: Connect X in Cinemas
9.0
Атака титанов: Последняя атака
8.9
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Испанский триллер внезапно стал хитом №1 на Netflix: для фанатов «Бумажного дома» — идеальный вариант
Какой сериал НТВ запустит сразу после «Первого отдела»: точно не «Невский-8» — есть 3 кандидата
Хатидже — истеричка, а Бейхан — рохля? В «Великолепном веке» про сестер Сулеймана все наврали
Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)
«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет
Это вам не «продолжите цитату»: 5 реально сложных вопросов про кино СССР (тест осилят только знатоки)
Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет
Sci-Fi из СССР уделал «Терминатора 2» и «Космическую Одиссею» Кубрика – даже в США признали: «С ним не сравнится никто»
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
Юрский не должен был сниматься в «Месте встречи»: сохранил роль только благодаря Высоцкому
Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше