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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Южная Корея Музыка 2023

Рейтинг южнокорейских фильмов в жанре музыка 2023 года

Suga: Road to D-Day 8.7
1 Suga: Road to D-Day
биография, документальный, музыка 2023, Южная Корея
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Мой мир SHINee 8.6
2 Мой мир SHINee
документальный, музыка 2023, Южная Корея
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BTS: Yet to Come in Cinemas 8.5
3 BTS: Yet to Come in Cinemas
музыка 2023, Южная Корея
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