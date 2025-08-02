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Рейтинг южнокорейских фильмов в жанре музыка

Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле 9.1
1 Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле Концертный фильм k-pop группы ATEEZ
музыка 2024, Южная Корея
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SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE 8.8
2 SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE
музыка, документальный 2024, Южная Корея
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Suga: Road to D-Day 8.7
3 Suga: Road to D-Day
биография, документальный, музыка 2023, Южная Корея
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Мой мир SHINee 8.6
4 Мой мир SHINee
документальный, музыка 2023, Южная Корея
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BTS: Yet to Come in Cinemas 8.5
5 BTS: Yet to Come in Cinemas
музыка 2023, Южная Корея
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The Box 7.3
6 The Box Корейский мюзикл о талантливом уличном певце
драма, музыка, мюзикл 2021, Южная Корея
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