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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Корея Ужасы 2021

Рейтинг корейских фильмов в жанре ужасы 2021 года

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Самые ожидаемые фильмы
417
Аватар 4 17 декабря 2026
378
Аватар 3 19 декабря 2024
244
Форсаж 10 18 мая 2023
190
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
163
Флэш 22 июня 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.3
Чебурашка
9.1
Спасти планету
9.1
Кобра
9.1
Аватар 2: Путь воды
9.0
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Топ 1000 лучших фильмов
9.3
Чебурашка
9.1
Аватар 2: Путь воды
9.0
Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.0
Зеленая миля
9.0
Человек-паук: Нет пути домой
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